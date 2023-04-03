ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 20:57

Прохожие сняли суровую разборку двух новгородских водителей с эпичным финалом

Мужчины в Великом Новгороде устроили драку со стрельбой прямо на дороге

В Великом Новгороде двое водителей устроили разборку со стрельбой прямо на дороге средь бела дня. Всё произошло на Воскресенском бульваре. По данным телеграм-канала SHOT, после этого оба участника драки обратились в полицию.

Суровая разборка двух новгородских водителей с эпичным финалом. Видео © t.me / SHOT

Прохожие запечатлели двух агрессивных мужчин. После непродолжительной схватки на кулаках один из оппонентов достал из машины пистолет и выстрелил, а затем стал угрожать другому. Тот дал по газам и снёс дверь автомобиля недруга. Чудом никто из свидетелей не пострадал. После дорожной разборки оба обратились в полицию.

В Тульской области мужчина засел в квартире и грозился взорвать дом

В Тульской области мужчина засел в квартире и грозился взорвать дом

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в помещении в доме на Калининградском проспекте в Светлогорске Калининградской области и ранил двух человек, а затем скрылся с места происшествия. В настоящее время розыском злоумышленника занимаются правоохранители.

Обложка ©

© t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Новгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров