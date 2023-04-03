Прохожие сняли суровую разборку двух новгородских водителей с эпичным финалом

В Великом Новгороде двое водителей устроили разборку со стрельбой прямо на дороге средь бела дня. Всё произошло на Воскресенском бульваре. По данным телеграм-канала SHOT, после этого оба участника драки обратились в полицию.

Суровая разборка двух новгородских водителей с эпичным финалом. Видео © t.me / SHOT

Прохожие запечатлели двух агрессивных мужчин. После непродолжительной схватки на кулаках один из оппонентов достал из машины пистолет и выстрелил, а затем стал угрожать другому. Тот дал по газам и снёс дверь автомобиля недруга. Чудом никто из свидетелей не пострадал. После дорожной разборки оба обратились в полицию.