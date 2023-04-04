Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию по своей вине, сейчас объединение рассматривается Москвой в качестве недружественного. Об этом он сказал в интервью изданию АиФ.

"Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны – члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наёмников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", — подтвердил Лавров.

Российская сторона сделала необходимые выводы из этой ситуации, указал министр. В ответ на враждебные шаги Москва готова действовать "при необходимости жёстко, руководствуясь национальными интересами и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности". Кроме того, министр пояснил, что Россия намерена принимать решения о будущих коммуникациях с Евросоюзом на основе интересов, закреплённых в новой концепции внешней политики страны.

Если же страны – участники ЕС захотят сменить антироссийский курс и будут готовы сделать выбор в пользу взаимоуважительного диалога с российской стороной, Москва готова рассмотреть их предложение, признал Лавров.