Под Калининградом задержали подозреваемого в расстреле двух риелторов

Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в агентстве недвижимости в Светлогорске Калининградской области и ранил двух человек. По данным регионального управления Следственного комитета, подозреваемый всё это время скрывался дома.

Мужчина расстрелял двух работников агентства недвижимости под Калининградом. Видео © t.me / Калининградский Следком

"Мужчина находился дома по месту жительства в Светлогорске. В настоящее время в его жилище проводится обыск", — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, 63-летний калининградец подозревается в покушении на убийство двух лиц, а также в незаконном обороте оружия. Его мотивы пока не известны.