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4 апреля, 00:22

Вышел первый трейлер нового супергеройского фильма "Синий жук" от DC

Киностудия DC опубликовала на официальном ютуб-канале трейлер нового фильма о супергерое "Синий жук". Премьера картины должна состояться 17 августа 2023 года.

По сюжету школьник из Техаса по имени Хайме Рейес находит загадочный артефакт, благодаря которому получает инопланетный костюм и сверхъестественные способности. Главную роль исполнил актёр Шоло Маридуэнья, в кинокартине также снялись Бруна Маркезини, Джордж Лопес, Сьюзан Сарандон и другие. Режиссёром ленты стал Анхель Мануэль Сото.

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Ранее Лайф писал, что в Японии вышел на экраны последний эпизод аниме-сериала Pokemon. За историей об Эше Кетчуме из Алабастии и его друге-покемоне Пикачу зрители следили в течение долгих 26 лет.

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Youtube / DC

Юлия Коновалова
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