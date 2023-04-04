Вышел первый трейлер нового супергеройского фильма "Синий жук" от DC

Киностудия DC опубликовала на официальном ютуб-канале трейлер нового фильма о супергерое "Синий жук". Премьера картины должна состояться 17 августа 2023 года.

По сюжету школьник из Техаса по имени Хайме Рейес находит загадочный артефакт, благодаря которому получает инопланетный костюм и сверхъестественные способности. Главную роль исполнил актёр Шоло Маридуэнья, в кинокартине также снялись Бруна Маркезини, Джордж Лопес, Сьюзан Сарандон и другие. Режиссёром ленты стал Анхель Мануэль Сото.