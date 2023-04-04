В США раскрыли неожиданную причину упадка армии

Трансгендерная и расовая идеология администрации нынешнего американского президента Джо Байдена, а также политизация армии приводят Вооружённые силы США к упадку. Об этом заявил ведущий Fox News, член Палаты представителей Майкл Уолтц.

"Способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий", — сказал ведущий.

Уолтц указал на отчёт национальной независимой группы после исследования состояния ВС США и их боеготовности. В документе говорится, что в 2022 году армия недобрала 25% личного состава, а в текущем году прогнозируется недобор в 50%. Парламентарий добавил, что доверие народа к вооружённым силам значительно снизилось.