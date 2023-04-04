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4 апреля, 01:02

В США раскрыли неожиданную причину упадка армии

Fox News: Идеологическая обработка и политизация ведут ВС США к упадку

Трансгендерная и расовая идеология администрации нынешнего американского президента Джо Байдена, а также политизация армии приводят Вооружённые силы США к упадку. Об этом заявил ведущий Fox News, член Палаты представителей Майкл Уолтц.

"Способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий", — сказал ведущий.

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Уолтц указал на отчёт национальной независимой группы после исследования состояния ВС США и их боеготовности. В документе говорится, что в 2022 году армия недобрала 25% личного состава, а в текущем году прогнозируется недобор в 50%. Парламентарий добавил, что доверие народа к вооружённым силам значительно снизилось.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что затяжной конфликт на Украине грозит США серьёзными последствиями. Американский журналист осудил Запад за обещание оказывать Киеву безоговорочную поддержку, а также раскритиковал цензуру в отношении конфликта, выставляющую Украину демократией, которой она на самом деле не является.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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