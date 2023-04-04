Теряющий заработки в России Ревва вынужден развлекать людей на корпоративах
Осудивший СВО Ревва теряет заработки в России и вынужден выступать на корпоративах
Актёр, певец и комик Александр Ревва теряет заработки в России. По данным Лайфа, сейчас артист вынужден выступать на корпоративах, чтобы хоть как-то обеспечить себе доход.
Ещё в феврале 2022 года Ревва осудил проведение специальной военной операции на Украине, однако затем замолчал. В 2021 году его московские компании "Войс медиа" и "Войс медиа продакшн", занимающиеся производством фильмом, клипов и телепередач, принесли чуть более ста миллионов. Но, учитывая сценический простой в 2022-м, доходы не могли не упасть.
В конце прошлого года артист искал возможность вернуться на российскую сцену. Он побывал на гламурной премьере в кинотеатре "Художественный", а также на шоу "Песня года". При этом на обоих мероприятиях певец старался не попадать в объективы камер.
О недвижимости Реввы в России и за границей, а также его автопарке можно прочитать в материале Лайфа. Кроме того, мы узнали, как живёт и чем владеет супруга комика.
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