ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 04:02

Теряющий заработки в России Ревва вынужден развлекать людей на корпоративах

Осудивший СВО Ревва теряет заработки в России и вынужден выступать на корпоративах

Актёр, певец и комик Александр Ревва теряет заработки в России. По данным Лайфа, сейчас артист вынужден выступать на корпоративах, чтобы хоть как-то обеспечить себе доход.

Ещё в феврале 2022 года Ревва осудил проведение специальной военной операции на Украине, однако затем замолчал. В 2021 году его московские компании "Войс медиа" и "Войс медиа продакшн", занимающиеся производством фильмом, клипов и телепередач, принесли чуть более ста миллионов. Но, учитывая сценический простой в 2022-м, доходы не могли не упасть.

В Ростове-на-Дону отменили концерты Меладзе, Лорак и Реввы

В Ростове-на-Дону отменили концерты Меладзе, Лорак и Реввы

В конце прошлого года артист искал возможность вернуться на российскую сцену. Он побывал на гламурной премьере в кинотеатре "Художественный", а также на шоу "Песня года". При этом на обоих мероприятиях певец старался не попадать в объективы камер.

О недвижимости Реввы в России и за границей, а также его автопарке можно прочитать в материале Лайфа. Кроме того, мы узнали, как живёт и чем владеет супруга комика.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arthurpirozhkov

Егор Пережогин
  • Новости
  • Александр Ревва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров