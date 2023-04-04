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4 апреля, 03:55

В Международной федерации хоккея оценили возможную серию игр НХЛ со сборной России

Глава IIHF Тардиф: Впервые слышу о желании Канады и НХЛ провести серию матчей с Россией

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что впервые слышит информацию о возможной организации Федерацией хоккея Канады и Национальной хоккейной лиги серии матчей со сборной России.

"Я впервые об этом слышу", — цитирует Тардифа "Спорт-Экспресс".

При этом он добавил, что Международная федерация не вправе препятствовать проведению данного турнира, если в нём будут участвовать только игроки НХЛ, а организовывать соперничество будет НХЛ и ассоциация игроков.

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Ранее о том, что канадская сторона рассматривает проведение подобной серии, заявил журналист Алексей Андронов.

Ранее Лайф рассказывал, что "Вашингтон Кэпиталз" сделал необычный подарок фанатам в честь 800-го гола Александра Овечкина. Юбилейную шайбу россиянин забросил ещё в декабре 2022 года.

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Артур Лапсаков
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