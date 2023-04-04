Десятки человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Несколько десятков человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах. Об этом сообщает служба безопасности региона Центральная Голландия.

Видео последствий схода с рельсов поезда в Нидерландах. Видео © Nos.nl

Отмечается, что большинству пострадавших медицинская помощь оказана на месте. Пассажиры с более серьёзными травмами доставлены в близлежащую больницу. Специалисты в настоящее время работают над устранением последствий аварии, чтобы восстановить движение поездов.

Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы уточняет, что травмы получили около 30 человек. Всего в поезде находилось порядка 50 пассажиров.