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4 апреля, 05:35

Десятки человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Reuters: Около 30 человек пострадало при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Несколько десятков человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах. Об этом сообщает служба безопасности региона Центральная Голландия.

Видео последствий схода с рельсов поезда в Нидерландах. Видео © Nos.nl

Отмечается, что большинству пострадавших медицинская помощь оказана на месте. Пассажиры с более серьёзными травмами доставлены в близлежащую больницу. Специалисты в настоящее время работают над устранением последствий аварии, чтобы восстановить движение поездов.

Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы уточняет, что травмы получили около 30 человек. Всего в поезде находилось порядка 50 пассажиров.

В США произошла утечка опасных веществ из сошедшего с рельсов поезда

В США произошла утечка опасных веществ из сошедшего с рельсов поезда

Напомним, об инциденте стало известно сегодня утром. Сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым, однако, согласно новой информации, причиной происшествия стал стоявший на путях строительный кран. Авария случилась около 03:30 по местному времени (04:30 мск) в деревне Воорсхотен, провинция Южная Голландия.

Обложка ©

Nos.nl

Никита Никонов
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