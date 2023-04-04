Десятки человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах
Reuters: Около 30 человек пострадало при сходе поезда с рельсов в Нидерландах
Несколько десятков человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах. Об этом сообщает служба безопасности региона Центральная Голландия.
Видео последствий схода с рельсов поезда в Нидерландах. Видео © Nos.nl
Отмечается, что большинству пострадавших медицинская помощь оказана на месте. Пассажиры с более серьёзными травмами доставлены в близлежащую больницу. Специалисты в настоящее время работают над устранением последствий аварии, чтобы восстановить движение поездов.
Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы уточняет, что травмы получили около 30 человек. Всего в поезде находилось порядка 50 пассажиров.
Напомним, об инциденте стало известно сегодня утром. Сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым, однако, согласно новой информации, причиной происшествия стал стоявший на путях строительный кран. Авария случилась около 03:30 по местному времени (04:30 мск) в деревне Воорсхотен, провинция Южная Голландия.