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4 апреля, 03:41

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие

<p>Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/regio15/status/1643085830225817602?s=21&t=hdPAfK--L_U-isrwlhjEnA" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> regio15</a></p>

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие. Обложка © Twitter / regio15

В районе деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия в Нидерландах произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. По данным издания AD, в результате происшествия несколько человек получили травмы.

  • Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие. Фото © Twitter / regio15
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие. Фото © Twitter / regio15
  • Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие. Фото © Twitter / regio15
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие. Фото © Twitter / regio15

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие. Фото © Twitter / regio15

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На кадрах, опубликованных местными изданиями, видно, что двухэтажный поезд сошёл с рельсов, также заметно задымление. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Сообщается о серьёзных травмах у пострадавших. Сейчас участок перекрыт, на месте работают экстренные службы.

В США в реку упали вагоны с пивом

В США в реку упали вагоны с пивом

Ранее Лайф рассказывал о железнодорожной катастрофе, произошедшей в Греции. В ночь на 1 марта столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате происшествия три вагона сошли с рельсов, а после крушения разгорелся пожар. Погибло 57 человек. Обвинение предъявлено начальнику станции города Лариса.

Оксана Попова
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