Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие. Обложка © Twitter / regio15
В районе деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия в Нидерландах произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. По данным издания AD, в результате происшествия несколько человек получили травмы.
На кадрах, опубликованных местными изданиями, видно, что двухэтажный поезд сошёл с рельсов, также заметно задымление. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Сообщается о серьёзных травмах у пострадавших. Сейчас участок перекрыт, на месте работают экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал о железнодорожной катастрофе, произошедшей в Греции. В ночь на 1 марта столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате происшествия три вагона сошли с рельсов, а после крушения разгорелся пожар. Погибло 57 человек. Обвинение предъявлено начальнику станции города Лариса.