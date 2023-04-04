Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Нидерландах, есть пострадавшие

В районе деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия в Нидерландах произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. По данным издания AD, в результате происшествия несколько человек получили травмы.

На кадрах, опубликованных местными изданиями, видно, что двухэтажный поезд сошёл с рельсов, также заметно задымление. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Сообщается о серьёзных травмах у пострадавших. Сейчас участок перекрыт, на месте работают экстренные службы.