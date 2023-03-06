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6 марта, 03:22

Начальнику станции города Лариса предъявлено обвинение по делу о столкновении поездов

Начальнику станции города Лариса в Греции предъявлено обвинение по статье "Убийство по неосторожности" в рамках расследования дела о столкновении двух поездов, в результате которого погибло 57 человек. Об этом пишет Associated Press.

59-летний сотрудник обвиняется в том, что направил два поезда, шедших в противоположных направлениях, на один и тот же путь.

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Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. Погибло 57 человек, судьба ещё 56 человек остаётся неизвестной. Министр транспорта Костас Караманлис покинул должность сразу же после железнодорожной катастрофы.

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ТАСС / АР / Giannis Papanikos

Юлия Коновалова
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