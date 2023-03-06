Начальнику станции города Лариса предъявлено обвинение по делу о столкновении поездов
Начальнику станции города Лариса в Греции предъявлено обвинение по статье "Убийство по неосторожности" в рамках расследования дела о столкновении двух поездов, в результате которого погибло 57 человек. Об этом пишет Associated Press.
59-летний сотрудник обвиняется в том, что направил два поезда, шедших в противоположных направлениях, на один и тот же путь.
Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. Погибло 57 человек, судьба ещё 56 человек остаётся неизвестной. Министр транспорта Костас Караманлис покинул должность сразу же после железнодорожной катастрофы.
ТАСС / АР / Giannis Papanikos