Самолёт столкнулся с птицами при посадке в Самаре
Летевший из Санкт-Петербурга в Самару самолёт Boеing-738 столкнулся с птицами при посадке
Столкнувшийся с птицами в Самаре самолёт. Обложка © Telegram / Центральное МСУТ СКР
Самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, столкнулся с птицами при посадке в аэропорту назначения. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительной информации, самолёт, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40 совершил столкновение с птицами", — говорится в телеграм-канале управления.
Посадка прошла в штатном режиме, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Свою проверку также проводит Куйбышевская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что самолёт Boеing-738 авиакомпании "Победа", выполнявший рейс № 571 сообщением Санкт-Петербург – Самара, столкнулся с птицей на высоте 1500 метров вне зоны ответственности аэропорта Курумоч. На борту находилось 190 пассажиров, пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.
Ранее Лайф сообщал, что легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области, пилот погиб. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Стандартный, других жертв и разрушений нет.