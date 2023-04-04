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4 апреля, 06:52

Самолёт столкнулся с птицами при посадке в Самаре

Летевший из Санкт-Петербурга в Самару самолёт Boеing-738 столкнулся с птицами при посадке

<p>Столкнувшийся с птицами в Самаре самолёт. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/CMSUTSKR/822" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центральное МСУТ СКР</a></p>

Столкнувшийся с птицами в Самаре самолёт. Обложка © Telegram / Центральное МСУТ СКР

Самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, столкнулся с птицами при посадке в аэропорту назначения. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, самолёт, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40 совершил столкновение с птицами", — говорится в телеграм-канале управления.

Посадка прошла в штатном режиме, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Свою проверку также проводит Куйбышевская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что самолёт Boеing-738 авиакомпании "Победа", выполнявший рейс № 571 сообщением Санкт-Петербург – Самара, столкнулся с птицей на высоте 1500 метров вне зоны ответственности аэропорта Курумоч. На борту находилось 190 пассажиров, пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.

Ранее Лайф сообщал, что легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области, пилот погиб. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Стандартный, других жертв и разрушений нет.

Никита Никонов
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