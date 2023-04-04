Самолёт столкнулся с птицами при посадке в Самаре

Самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, столкнулся с птицами при посадке в аэропорту назначения. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, самолёт, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 03.04.2023 в 21:40 совершил столкновение с птицами", — говорится в телеграм-канале управления.

Посадка прошла в штатном режиме, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Свою проверку также проводит Куйбышевская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что самолёт Boеing-738 авиакомпании "Победа", выполнявший рейс № 571 сообщением Санкт-Петербург – Самара, столкнулся с птицей на высоте 1500 метров вне зоны ответственности аэропорта Курумоч. На борту находилось 190 пассажиров, пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.