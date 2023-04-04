HBO выпустит новый приквел "Игры престолов"

Компания HBO начала создавать новый приквел сериала "Игра престолов", в нём будет рассказано о том, как Эйгон I из династии Таргариенов завоевал Вестерос, сообщает журнал Variety.

По сюжету Эйгон и его сёстры Рейнис и Висения завоевали шесть из семи королевств Вестероса — кроме Дорна. Благодаря этому Эйгон становится первым королём Вестероса и основателем династии Таргариенов. События приквела разворачиваются примерно за 300 лет до действия "Игры престолов".

Уточняется, что в настоящее время замысел на стадии разработки, HBO ищет сценариста. Не исключено, что приквел выйдет в формате полнометражного фильма.