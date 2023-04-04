ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 07:29

HBO выпустит новый приквел "Игры престолов"

Variety: HBO приступила к созданию нового приквела "Игры престолов" — о завоевании Вестероса

Компания HBO начала создавать новый приквел сериала "Игра престолов", в нём будет рассказано о том, как Эйгон I из династии Таргариенов завоевал Вестерос, сообщает журнал Variety.

По сюжету Эйгон и его сёстры Рейнис и Висения завоевали шесть из семи королевств Вестероса — кроме Дорна. Благодаря этому Эйгон становится первым королём Вестероса и основателем династии Таргариенов. События приквела разворачиваются примерно за 300 лет до действия "Игры престолов".

Как в "Игре престолов", только круче: где в России искать дом драконов, Риверран и другие культовые места

Как в "Игре престолов", только круче: где в России искать дом драконов, Риверран и другие культовые места

Уточняется, что в настоящее время замысел на стадии разработки, HBO ищет сценариста. Не исключено, что приквел выйдет в формате полнометражного фильма.

Напомним, что в прошлом году состоялась премьера другого приквела "Игры престолов" — "Дом дракона". Шоураннер сериала Райан Кондал раскрыл подробности второго сезона, отметив, что зрители почувствуют трагедию.

Обложка ©

"Игра престолов", реж. Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, сцен. Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин, Д.Б. Уайсс / kinopoisk.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров