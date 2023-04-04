HBO выпустит новый приквел "Игры престолов"
Variety: HBO приступила к созданию нового приквела "Игры престолов" — о завоевании Вестероса
Компания HBO начала создавать новый приквел сериала "Игра престолов", в нём будет рассказано о том, как Эйгон I из династии Таргариенов завоевал Вестерос, сообщает журнал Variety.
По сюжету Эйгон и его сёстры Рейнис и Висения завоевали шесть из семи королевств Вестероса — кроме Дорна. Благодаря этому Эйгон становится первым королём Вестероса и основателем династии Таргариенов. События приквела разворачиваются примерно за 300 лет до действия "Игры престолов".
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Уточняется, что в настоящее время замысел на стадии разработки, HBO ищет сценариста. Не исключено, что приквел выйдет в формате полнометражного фильма.
Напомним, что в прошлом году состоялась премьера другого приквела "Игры престолов" — "Дом дракона". Шоураннер сериала Райан Кондал раскрыл подробности второго сезона, отметив, что зрители почувствуют трагедию.
"Игра престолов", реж. Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз, сцен. Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин, Д.Б. Уайсс / kinopoisk.ru