Путин прибыл на завод "Тулажелдормаш"

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тульскую область прибыл на крупнейшее предприятие по производству тяжёлой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей "Тулажелдормаш".

АО "Тулажелдормаш" — завод с более чем 150-летней историей, является одним из ведущих машиностроительных предприятий России. Завод выпускает широкую линейку востребованной техники: щебнеочистительные комплексы, универсальные отделочные комплексы, комплексы для смены рельсовых плетей, комплексы для усиления площадки земляного полотна, снегоочистительную технику, грузоподъёмные комплексы, универсальные машины для работы со скреплениями. Более 2,5 тысячи единиц машин и оборудования производства АО "Тулажелдормаш" работают на железных дорогах России и стран СНГ.