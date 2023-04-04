Американские военные заявили о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГИЛ

В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ*, который несёт ответственность за планирование терактов в Европе. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США 3 апреля осуществили односторонний удар в Сирии, убив Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури, одного из главарей ИГИЛ, который был ответственен за планирование атак в Европе и развивал структуру руководства для ИГИЛ", — говорится в сообщении CENTCOM.

В ходе операции по уничтожению террориста никто из мирных жителей не пострадал.

А ранее СМИ сообщали, что не менее 20 боевиков, которые подозреваются в причастности к деятельности ИГИЛ*, сбежали из тюрьмы на северо-западе Сирии после мощного землетрясения, которое произошло в начале февраля.