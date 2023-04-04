ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 07:36

Американские военные заявили о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГИЛ

В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ*, который несёт ответственность за планирование терактов в Европе. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США 3 апреля осуществили односторонний удар в Сирии, убив Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури, одного из главарей ИГИЛ, который был ответственен за планирование атак в Европе и развивал структуру руководства для ИГИЛ", — говорится в сообщении CENTCOM.

В ходе операции по уничтожению террориста никто из мирных жителей не пострадал.

"Коктейль из нацистов и убийц": В Думе не удивились появлению ИГИЛ в рядах ВСУ, где воюет "шваль со всего мира"

"Коктейль из нацистов и убийц": В Думе не удивились появлению ИГИЛ в рядах ВСУ, где воюет "шваль со всего мира"

А ранее СМИ сообщали, что не менее 20 боевиков, которые подозреваются в причастности к деятельности ИГИЛ*, сбежали из тюрьмы на северо-западе Сирии после мощного землетрясения, которое произошло в начале февраля.

*Деятельность террористической организации запрещена в России.


Обложка ©

Getty Images/ John Moore

Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • Сирия
  • Терроризм

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров