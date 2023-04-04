Российская школьница осталась без ноги после побега из дома по простыням

В Нижнем Тагиле 15-летняя школьница решила сбежать из дома, спустившись из окна пятого этажа по связанным простыням, но сорвалась и от удара о землю потеряла ногу. Информацию подтвердили Ura.ru правоохранители.

В Нижнем Тагиле школьница выпала из окна, решив сбежать из дома по простыням. Фото © VK / "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле школьница выпала из окна, решив сбежать из дома по простыням. Фото © VK / "Инцидент Нижний Тагил"

"По предварительным данным, подросток очень хотел на улицу, но ей не позволяли родители. Ребёнок смастерил верёвку из простыней и попытался спуститься вниз, но, не рассчитав силы, сорвался с пятого этажа, получив серьёзные увечья и потеряв ногу при падении", — сказал представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Всё произошло накануне около 17:30 на улице Первомайской. Мать девочки была дома и первой узнала о её падении из окна. Сейчас пострадавшая находится в тяжёлом состоянии в больнице, врачи борются за её жизнь.