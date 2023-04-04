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4 апреля, 08:12

Судороги 20 раз в день: Тюменские врачи помогли девочке с редкой патологией

В Тюмени врачи выявили редкую патологию у девочки, которую до 20 раз в день мучили судороги

<p>Врачи больницы в Тюмени. Обложка © VK / <a href="https://sun9-4.userapi.com/impg/xHO0xbgSiswHrRshTIGfLmVfpbBti2l8ZP7d_A/jigSfJ2hPU4.jpg?size=1280x960&quality=95&sign=4a69eea7cc5d7baa89f4dbd4a2a684ba&c_uniq_tag=PwuzG05D6gncW-YZFbB9dMGwq2525J6ObcJSciiWdWk&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">okb_2_tmn</a></p>

Врачи больницы в Тюмени. Обложка © VK / okb_2_tmn

В Тюмени врачи областной клинической больницы № 2 у обнаружили у семилетней девочки редкую патологию. Ребёнка до 20 раз в день мучили приступы судорог.

"В психоневрологическое отделение детского стационара областной клинической больницы № 2 поступил ребёнок с жалобами на частые судорожные приступы, которые сохраняются на фоне противосудорожной терапии. Ранее девочка наблюдалась у невролога с диагнозом "доброкачественная форма детской эпилепсии" и получала необходимое лечение, но приступы повторялись до 20 раз в день", — рассказали в группе медучреждения в VK.

Медики проанализировали историю развития болезни и заподозрили, что ситуация может быть серьёзнее, чем считалось изначально. Сделав электроэнцефалографию, специалисты выявили очаг эпилептической активности в левой лобной области. Затем девочку направили на диагностическое исследование к медикам отделения лучевой диагностики.

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После постановки верного диагноза маленькой пациентке скорректировали терапию. Её состояние улучшилось, а приступы прошли.

"Мы с дочкой проходили лечение в детском стационаре ОКБ № 2. Очень порадовал чуткий и профессиональный медицинский персонал, который смог поставить правильный диагноз и скорректировать лечение моему ребёнку. Благодаря назначенному лечению состояние дочки улучшилось и прошли приступы. Спасибо вам за помощь!" — поблагодарила медиков мать девочки.

Ранее Лайф рассказывал, что у отца и сына из Ставрополя одновременно нашли редкую злокачественную опухоль. Мужчины обратились в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, где их благополучно прооперировали.

Никита Никонов
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