Судороги 20 раз в день: Тюменские врачи помогли девочке с редкой патологией

В Тюмени врачи областной клинической больницы № 2 у обнаружили у семилетней девочки редкую патологию. Ребёнка до 20 раз в день мучили приступы судорог.

"В психоневрологическое отделение детского стационара областной клинической больницы № 2 поступил ребёнок с жалобами на частые судорожные приступы, которые сохраняются на фоне противосудорожной терапии. Ранее девочка наблюдалась у невролога с диагнозом "доброкачественная форма детской эпилепсии" и получала необходимое лечение, но приступы повторялись до 20 раз в день", — рассказали в группе медучреждения в VK.

Медики проанализировали историю развития болезни и заподозрили, что ситуация может быть серьёзнее, чем считалось изначально. Сделав электроэнцефалографию, специалисты выявили очаг эпилептической активности в левой лобной области. Затем девочку направили на диагностическое исследование к медикам отделения лучевой диагностики.

После постановки верного диагноза маленькой пациентке скорректировали терапию. Её состояние улучшилось, а приступы прошли.

"Мы с дочкой проходили лечение в детском стационаре ОКБ № 2. Очень порадовал чуткий и профессиональный медицинский персонал, который смог поставить правильный диагноз и скорректировать лечение моему ребёнку. Благодаря назначенному лечению состояние дочки улучшилось и прошли приступы. Спасибо вам за помощь!" — поблагодарила медиков мать девочки.