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4 апреля, 08:36

Космическая компания Ричарда Брэнсона стала банкротом

Космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

<p>Ричард Брэнсон. Обложка © <a href="https://virginorbit.com/media-center/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">virginorbit.com</a></p>

Ричард Брэнсон. Обложка © virginorbit.com

Компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полётами, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщается на её сайте.

"Virgin Orbit Holdings, Inc и её американские подразделения <…> сегодня объявили о начале добровольного разбирательства в рамках главы 11 (Кодекса США о банкротстве. — Прим. Лайфа) в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр с целью продажи бизнеса", — говорится в заявлении.

Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт отметил, что компания считает этот путь наилучшим для "завершения эффективной продажи с максимальной стоимостью". По его мнению, технология запуска, разработанная Virgin Orbit, заинтересует потенциальных покупателей. Согласно информации Reuters, активы компании составляют $243 млн, а задолженность на 30 сентября прошлого года — $153,5 млн. Для обеспечения процесса банкротства Virgin Orbit получит помощь в размере $31,6 млн от другой компании Брэнсона — Virgin Investments Limited.

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Virgin Orbit была основана в 2017 году. Спустя четыре года она начала доставлять на орбиту коммерческие, национальные, гражданские и международные спутники. Как утверждает Харт, всего было выведено 33 аппарата. Компания проводила запуски на своих ракетах Launcher One с модифицированного самолёта Boeing 747-400.

Напомним, о грядущем прекращении деятельности Virgin Orbit ранее сообщил телеканал CNBC. Говорилось о сокращении около 90% персонала всех подразделений компании.

Никита Никонов
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