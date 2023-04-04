Путин: Россия должна двигаться к полной суверенизации в сфере промышленности
Россия должна стремиться к полной суверенизации в сфере промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.
"Мы, конечно же, должны двигаться в направлении полной суверенизации, во всяком случае, там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета", — сказал он.
Также Владимир Путин заявил о продолжении программы переселения из ветхого жилья. Она коснётся объектов, признанных таковыми с 2017-го по 2022 год.
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LIFE / Павел Баранов