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4 апреля, 09:16

Путин: Россия должна двигаться к полной суверенизации в сфере промышленности

Россия должна стремиться к полной суверенизации в сфере промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.

"Мы, конечно же, должны двигаться в направлении полной суверенизации, во всяком случае, там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета", — сказал он.

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Также Владимир Путин заявил о продолжении программы переселения из ветхого жилья. Она коснётся объектов, признанных таковыми с 2017-го по 2022 год.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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