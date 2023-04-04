Шойгу заявил об активизации деятельности НАТО вблизи границ России и Белоруссии

НАТО активизирует деятельность вблизи границ России и Белоруссии, это хотя и создаёт риски для расширения конфликта на Украине, но всё же не повлияет на исход спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединённых вооружённых сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии", — сказал он на селекторном совещании ведомства.

Шойгу добавил, что всё это, а также принятие в альянс Финляндии создаёт риски расширения конфликта, но на исход специальной операции РФ не повлияет.