Генсек НАТО назвал главное условие для размещения войск альянса в Финляндии

НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без разрешения Хельсинки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны", — сказал генсек НАТО на встрече глав МИД стран альянса, где, как ожидается, Финляндия будет официально в него принята.

По мнению Столтенберга, Финляндия принесёт в НАТО "развитую военную промышленность и высокопрофессиональную армию".