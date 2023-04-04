Генсек НАТО назвал главное условие для размещения войск альянса в Финляндии
Столтенберг пообещал, что НАТО не будет размещать войска в Финляндии без разрешения
НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без разрешения Хельсинки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны", — сказал генсек НАТО на встрече глав МИД стран альянса, где, как ожидается, Финляндия будет официально в него принята.
По мнению Столтенберга, Финляндия принесёт в НАТО "развитую военную промышленность и высокопрофессиональную армию".
Напомним, накануне стало известно, что сегодня, 4 апреля, в день 74-летия НАТО, Финляндия должна стать новым членом альянса. Ожидается, что президент страны Саули Ниинистё поедет в Брюссель, чтобы принять участие в торжественной церемонии, которую проведут в штаб-квартире НАТО. Скандинавская страна станет 31-м членом военно-политического блока.
ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS