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4 апреля, 09:52

Генсек НАТО назвал главное условие для размещения войск альянса в Финляндии

Столтенберг пообещал, что НАТО не будет размещать войска в Финляндии без разрешения

НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без разрешения Хельсинки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это будет финское решение. В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны", — сказал генсек НАТО на встрече глав МИД стран альянса, где, как ожидается, Финляндия будет официально в него принята.

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По мнению Столтенберга, Финляндия принесёт в НАТО "развитую военную промышленность и высокопрофессиональную армию".

Напомним, накануне стало известно, что сегодня, 4 апреля, в день 74-летия НАТО, Финляндия должна стать новым членом альянса. Ожидается, что президент страны Саули Ниинистё поедет в Брюссель, чтобы принять участие в торжественной церемонии, которую проведут в штаб-квартире НАТО. Скандинавская страна станет 31-м членом военно-политического блока.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Никита Никонов
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