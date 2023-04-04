ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 10:48

В России начали выпускать китайские машины BAIC

В Калининграде "Автотор" начал сборку китайских автомобилей BAIC

Калининградское предприятие "Автотор" приступило к промышленной сборке машин китайского бренда BAIC (Beijing Automotive Group). Первыми моделями, сошедшими с конвейера, станут кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.

"До конца 2023 года планируется выход на российский рынок ещё пяти моделей бренда", — рассказали ТАСС в "Автоторе".

Компания намерена начать выпускать в России аккумуляторные батареи, стёкла, бамперы, бачки омывателей, диски и шины, сиденья, выхлопные системы и другие запчасти для китайских авто. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

В конце года появятся две новые модели "Москвича"

В конце года появятся две новые модели "Москвича"

Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей на бывшем заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

"Автотор"

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Бизнес
  • Наука и Технологии
  • Экономика
  • Калининградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров