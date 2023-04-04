В России начали выпускать китайские машины BAIC

Калининградское предприятие "Автотор" приступило к промышленной сборке машин китайского бренда BAIC (Beijing Automotive Group). Первыми моделями, сошедшими с конвейера, станут кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.

"До конца 2023 года планируется выход на российский рынок ещё пяти моделей бренда", — рассказали ТАСС в "Автоторе".

Компания намерена начать выпускать в России аккумуляторные батареи, стёкла, бамперы, бачки омывателей, диски и шины, сиденья, выхлопные системы и другие запчасти для китайских авто. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.