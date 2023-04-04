Названо 6 признаков, что пристрастие к порно начало разрушать вашу психику и сексуальную жизнь

Эксперт онлайн-школы "Психодемия", сексолог Алина Максимова заявила, что если человек смотрит порно более 15–20 минут в день, то это может быть сигналом зависимости и компульсивного расстройства сексуального поведения.

Имеющие это психическое расстройство (КРСП) люди абсолютно не способны контролировать подобные импульсы. Такой человек склонен к повторяющимся сексуальным действиям, которые становятся основной жизненной целью, объяснила эксперт в разговоре с "Газетой.ru".

"Просмотр порнографии считается нормой, когда это не влияет на социальную жизнь человека и на его отношения с партнёром. Если просмотр не длится более 15–20 минут в день и отказ от порно не вызывает сильного беспокойства. Важно также, чтобы между порно и партнёрским сексом выбор был всегда в пользу второго", — напомнила Максимова.

Сексолог добавила, что больше 50% актов мастурбации также не должны сопровождаться просмотром порно. Если дела обстоят иначе, речь может идти о зависимости и расстройстве сексуального поведения. После просмотра порнографии у человека не должно быть чувства вины и проблем с оргазмом/эрекцией.

"Если просмотр порнографии становится центром внимания индивида, предпочтение отдаётся клиповому просмотру (переключение разных сюжетов), а не выбору одного фильма и его просмотру, то мы можем говорить о КРСП", — резюмировала врач.