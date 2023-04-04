Руководство "Рубина" рассматривает вариант смены главного тренера

Руководство казанского "Рубина" обсуждает вариант смены тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Об этом сообщает во вторник "Спорт-Экспресс".

В трёх последних матчах подопечные Уткульбаева не смогли добиться победы и забили всего один мяч. Следующий матч против "Волгаря" может стать определяющим для дальнейшей карьеры 53-летнего тренера "Рубина". Напомним, что Уткульбаев возглавил казанскую команду в ноябре 2022 года после отставки Леонида Слуцкого.