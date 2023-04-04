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4 апреля, 12:05

Руководство "Рубина" рассматривает вариант смены главного тренера

Руководство казанского "Рубина" обсуждает вариант смены тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Об этом сообщает во вторник "Спорт-Экспресс".

В трёх последних матчах подопечные Уткульбаева не смогли добиться победы и забили всего один мяч. Следующий матч против "Волгаря" может стать определяющим для дальнейшей карьеры 53-летнего тренера "Рубина". Напомним, что Уткульбаев возглавил казанскую команду в ноябре 2022 года после отставки Леонида Слуцкого.

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Ранее Лайф сообщал, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера "Химок". Он поблагодарил руководство клуба за доверие и возможность тренировать команду Премьер-лиги, а также пожелал "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач. Исполняющим обязанности главного тренера назначен 65-летний Ринат Билялетдинов.

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rubin-kazan.ru

Марина Калегина
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