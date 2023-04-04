Названы темы переговоров Путина и Лукашенко 5 апреля в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 5–6 апреля. В первый день он проведёт двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, на ней будут обсуждаться межгосударственные отношения: импортозамещение, углубление кооперации, высокотехнологичные отрасли, а также международная обстановка и меры по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Во второй день белорусский лидер посетит заседание Высшего государственного совета Союзного государства, где совместно с другими участниками рассмотрит ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании СГ на 2021–2023 годы и союзных программ. Ещё одной темой станет разработка концепции безопасности государства.

Кремль подтвердил подготовку визита. Пресс-служба российского лидера заметила, что Путин и Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику на отдельных переговорах 5 апреля перед запланированным на 6 апреля Высшим госсоветом (ВГС) Союзного государства.