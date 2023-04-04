Российская армия уничтожила четыре склада ВСУ с ракетами и оружием
ВСУ лишились 4 складов со снарядами и вооружением в Запорожье, ДНР и под Харьковом
За минувшие сутки Вооружённые силы РФ уничтожили три склада артиллерийских снарядов ВСУ и вражеский склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населённых пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово ДНР и Орехов Запорожской области", — сказал Конашенков.
Склад с ракетно-артиллерийским вооружением противника находился в районе села Константиновка Донецкой Народной Республики и также был уничтожен.
Как уточнил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе спецоперации войска России высокоточными ударами нарушили производство оружия на Украине. Также нарушено снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом.
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