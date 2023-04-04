Российская армия уничтожила четыре склада ВСУ с ракетами и оружием

За минувшие сутки Вооружённые силы РФ уничтожили три склада артиллерийских снарядов ВСУ и вражеский склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населённых пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово ДНР и Орехов Запорожской области", — сказал Конашенков.

Склад с ракетно-артиллерийским вооружением противника находился в районе села Константиновка Донецкой Народной Республики и также был уничтожен.