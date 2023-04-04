Группировка "Центр" ликвидировала 225 бойцов ВСУ на самом смертоносном направлении
ВС России уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР", — сказал он.
Противник потерял три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.
Ранее Минобороны показывало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28 Западного военного округа. В ведомстве подчеркнули, что каждый боевой вылет этих машин уникален.
Vk.com / Минобороны России