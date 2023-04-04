Группировка "Центр" ликвидировала 225 бойцов ВСУ на самом смертоносном направлении

ВС России за сутки уничтожили до 225 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР", — сказал он.

Противник потерял три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.