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4 апреля, 14:20

Врач назвал опасный для здоровья уровень железа в крови

Врач Абакумов заявил об опасности нормального уровня железа в крови при простуде

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Ферритин — важный белок, который связывает железо в организме человека. По словам врача доказательной медицины Олега Абакумова, при анемии и железодефиците его уровень снижается, а при воспалительных и инфекционных заболеваниях становится очень высоким.

"Ещё ферритин отвечает за доставку к клеткам кислорода и за защиту организма от чужеродных, раковых и старых клеток. Когда его мало, у вас дефицит кислорода и гипоксия. Организм сам переключит краник подачи на жизненно важные органы типа сердца и мозга. А вот на ваши волосы, ногти и кожу ему всё равно, поэтому вы будете страдать, глядя на себя в зеркало. Поэтому держите уровень ферритина по вашему весу", — цитируют его "Вести Подмосковья".

Причём переизбыток железа куда опаснее недостатка, предупредил врач. Так, это может привести к циррозу печени, сердечной недостаточности и сахарному диабету. Кроме того, если, например, при простуде его уровень в норме, то это значит, что ранее он был низкий и после выздоровления рухнет до опасных показателей.

Медик отметил, что для выяснения полной картины происходящего с организмом необходимо сдавать анализы не только на ферритин, но и на сывороточное железо, трансферрин и ОЖСС. Последний показатель говорит о железосвязывающей способности сыворотки (количество железа, которое может переносить кровь). Озаботиться таким обследованием стоит не менее чем спустя три недели после выздоровления.

Причём высокий уровень ферритина характерен в течение трёх месяцев после родов, а также для любителей железосодержащих БАДов, гормональных препаратов, алкоголя или сверхвысоких физических нагрузок. Действительно опасный показатель железа — свыше 300 мкг на литр у мужчин и женщин при менопаузе, а также выше 200 мкг на литр у женщин детородного возраста. Это может говорить о заболеваниях печени, проблемах с иммунитетом и онкологии.

"В таких случаях ни к чему пробовать, прилипнете ли вы к магниту. Тут в первую очередь следует проверить наличие воспаления в организме и найти его причину. Для этого идём не к чёрной гадалке, а к врачу и сдаём анализы", отметил врач.

Обследование предстоит обширное: общий анализ крови, СОЭ, СРБ, прокальцитонин, биохимия крови, общий анализ мочи и УЗИ органов брюшной полости.

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Лайф рассказывал, какие анализы необходимо сдавать мужчинам после достижения 40 лет. По словам эндокринолога Алексея Жито, такими являются общий анализ крови на целый ряд элементов, а также исследование мочи, кала, ЭКГ, УЗИ, КТ и рентген лёгких.

Матвей Константинов
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