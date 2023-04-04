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Регион
Опубликовано 4 апреля 2023, 14:12
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Львова-Белова рассказала о судьбе отдыхавших в России 400 детей из зоны СВО

Львова-Белова: Отдыхавшие в Крыму и Краснодаре дети из зоны СВО вернулись домой

Большинство отдыхавших в детских лагерях Крыма и Краснодарского края ребят из зоны СВО вернулись к своим родителям. Об этом сообщила RT уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"В октябре прошлого года более двух тысяч детей были отправлены на отдых и оздоровление в Крым и Краснодарский край. Отправлены с согласия родителей", — сказала детский омбудсмен, напомнив, что их к этому не принуждали.

В январе 2023 года возникли проблемы в организации возвращения — и на отдыхе оставалось 400 детей. Сейчас родители забирают ребят из Крыма. В детских лагерях пока останется 18 человек.

"Часть их родителей находятся в Евросоюзе. Мы передали информацию в Международный комитет Красного Креста и надеемся, нам помогут в их воссоединении [с семьями]", — заключила Львова-Белова.

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Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула, что в России ещё не было ни одного случая отказа возвращать украинских детей родственникам. Кстати, воссоединиться с родителями детям помогают и региональные власти РФ.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Фальке
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