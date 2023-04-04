Мальчика-маугли нашли в захламлённой квартире в Москве
Из захламлённой квартиры на востоке Москвы госпитализировали 7-летнего мальчика
Квартира, в которой жил ребёнок. Обложка © Telegram / "Прокуратура Москвы"
Прокуратура Москвы опубликовала фото из квартиры на востоке столицы, где в жутких условиях проживал семилетний мальчик. Дом расположен на улице Сталеваров в ВАО.
Кухня в квартире на востоке Москвы, где жил 7-летний ребёнок. Фото © Telegram / "Прокуратура Москвы"
Продуктов в холодильнике практически не оказалось, а само жилище находится в максимально запущенном состоянии.
"В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что надлежащие условия проживания малолетнему в полном объёме не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания в минимальном количестве", — указали в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры уточнили, что ребёнок был госпитализирован. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в Подмосковье у пенсионерки забрали внука, которого она ударила тапкой за продажу золота. Мальчик — один из десяти детей в семье. Он стал жить у бабушки после того, как мать лишили родительских прав.