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4 апреля, 14:47

Мальчика-маугли нашли в захламлённой квартире в Москве

Из захламлённой квартиры на востоке Москвы госпитализировали 7-летнего мальчика

<p>Квартира, в которой жил ребёнок. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/moscowproc/1773" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Прокуратура Москвы"</a></p>

Квартира, в которой жил ребёнок. Обложка © Telegram / "Прокуратура Москвы"

Прокуратура Москвы опубликовала фото из квартиры на востоке столицы, где в жутких условиях проживал семилетний мальчик. Дом расположен на улице Сталеваров в ВАО.

Кухня в квартире на востоке Москвы, где жил 7-летний ребёнок. Фото © Telegram / "Прокуратура Москвы"

Кухня в квартире на востоке Москвы, где жил 7-летний ребёнок. Фото © Telegram / "Прокуратура Москвы"

Продуктов в холодильнике практически не оказалось, а само жилище находится в максимально запущенном состоянии.

"В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что надлежащие условия проживания малолетнему в полном объёме не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания в минимальном количестве", — указали в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры уточнили, что ребёнок был госпитализирован. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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Ирина Фальке
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