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4 апреля, 14:39

Путина призвали вернуть в школы черчение ради воспитания хороших инженеров

Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть в школы уроки черчения

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, также возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность", обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в школьную программу черчение. По словам главы региона, об этом просят инженеры, конструкторы и технологи.

"Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов — все просят вернуть в школу черчение. Это начало основ по инженерным знаниям", — сказал Дюмин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.

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Губернатор добавил, что другие дисциплины, например 3D-моделирование, не могут сравниться с черчением. Дюмин пояснил, что это не его мнение, а так говорят молодые инженеры, конструкторы, технологи всех направлений.

Ранее с предложением вернуть в школы черчение выступили депутаты Госдумы. Также парламентарии считают, что в современных российских школах должен быть представлен такой предмет, как "труд".

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Никита Никонов
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