Путина призвали вернуть в школы черчение ради воспитания хороших инженеров

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, также возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность", обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в школьную программу черчение. По словам главы региона, об этом просят инженеры, конструкторы и технологи.

"Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов — все просят вернуть в школу черчение. Это начало основ по инженерным знаниям", — сказал Дюмин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.

Губернатор добавил, что другие дисциплины, например 3D-моделирование, не могут сравниться с черчением. Дюмин пояснил, что это не его мнение, а так говорят молодые инженеры, конструкторы, технологи всех направлений.