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4 апреля, 16:22

Биологи узнали, зачем паучихи притворяются мёртвыми во время спаривания

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Обложка © EPM.SU Энциклопедия пауков мира

Учёные выяснили, зачем самки пауков Aterigena ligurica притворяются мёртвыми во время спаривания. Как пишет Current Zoology, такое поведение называется сексуальной каталепсией и демонстрируется представительницами вида только перед привлекательными партнёрами. Остальных они предпочитают отгонять.

Причём ранее уже было известно о распространении такого поведения среди других пауков, однако было непонятно, чем оно именно вызывается: добровольным решением или активностью самцов.

В ходе экспериментов учёные наблюдали за поведением самок и самцов в нескольких ситуациях: когда те проявляли сексуальную каталепсию во время спаривания, когда притворялись мёртвыми после встряхивания в пробирке и когда находились под анестезией — имитацией производимых самцами веществ. Далее паучих замораживали и измельчали, изучая выделенные вещества.

Самцы попросту боятся, что их съедят, это и вынуждает самок притворяться мёртвыми. Причём, несмотря на "актёрское мастерство", пауки всё понимают, а после спаривания паучихи вскакивают и убегают.

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Лайф показывал, как выглядит самая глубоководная рыба в мире — Pseudoliparis. Она обитает на глубине 8336 метров и была заснята учёными к югу от Японии.

Матвей Константинов
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