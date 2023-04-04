Биологи узнали, зачем паучихи притворяются мёртвыми во время спаривания

Учёные выяснили, зачем самки пауков Aterigena ligurica притворяются мёртвыми во время спаривания. Как пишет Current Zoology, такое поведение называется сексуальной каталепсией и демонстрируется представительницами вида только перед привлекательными партнёрами. Остальных они предпочитают отгонять.

Причём ранее уже было известно о распространении такого поведения среди других пауков, однако было непонятно, чем оно именно вызывается: добровольным решением или активностью самцов.

В ходе экспериментов учёные наблюдали за поведением самок и самцов в нескольких ситуациях: когда те проявляли сексуальную каталепсию во время спаривания, когда притворялись мёртвыми после встряхивания в пробирке и когда находились под анестезией — имитацией производимых самцами веществ. Далее паучих замораживали и измельчали, изучая выделенные вещества.

Самцы попросту боятся, что их съедят, это и вынуждает самок притворяться мёртвыми. Причём, несмотря на "актёрское мастерство", пауки всё понимают, а после спаривания паучихи вскакивают и убегают.