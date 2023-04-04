Маляр решил уйти домой пораньше и спалил атомную подлодку за $720 млн

В США работник поджёг атомную подводную лодку во время ремонта, чтобы после трудового дня уйти домой пораньше. Об этом пишет LADBible.

Кейси Джеймс Фьюри — маляр, он участвовал в ремонтных работах на подлодке, когда та находилась в доке. Желая поскорее отправиться домой, он решил устроить маленький пожар. Однако огонь быстро распространился, и заполыхала вся субмарина. Фьюри испугался и сбежал.

Пожарные 12 часов боролись с пламенем. Семь человек пострадало, ущерб подлодке составил 720 миллионов долларов. Нарушителя задержали, он сознался в содеянном и раскаялся "от всего сердца". Но суд приговорил его к 17 годам тюрьмы и штрафу в размере 400 миллионов долларов.