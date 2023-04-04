ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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4 апреля, 17:41

Пара фигуристов Ходыкина и Павлюченко распалась

Российские фигуристы Ходыкин и Павлюченко прекратили выступать в паре

Бронзовые призёры чемпионата Европы по парному фигурному катанию Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завершают совместные выступления. Об этом сообщил сам Ходыкин в соцсети Instagram*.

"Наш совместный путь подошёл к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе — взлёты, падения, травмы и победы. После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна", — написал Ходыкин.

Принять такое решение было нелегко, но на этом путь в спорте не заканчивается, заверил фигурист. Спортсмен признался, что по-новому взглянул на фигурное катание, когда начал кататься один: "загорелся" этим видом спорта ещё больше.

"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее", — заключил Ходыкин.

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Ранее Лайф писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не станет комментировать турнир шоу-программ, на котором выступали фигуристки Камила Валиева, Евгения Медведева и Алина Загитова.

* Принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке
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