Пара фигуристов Ходыкина и Павлюченко распалась

Бронзовые призёры чемпионата Европы по парному фигурному катанию Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завершают совместные выступления. Об этом сообщил сам Ходыкин в соцсети Instagram*.

"Наш совместный путь подошёл к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе — взлёты, падения, травмы и победы. После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна", — написал Ходыкин.

Принять такое решение было нелегко, но на этом путь в спорте не заканчивается, заверил фигурист. Спортсмен признался, что по-новому взглянул на фигурное катание, когда начал кататься один: "загорелся" этим видом спорта ещё больше.

"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее", — заключил Ходыкин.

Ранее Лайф писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не станет комментировать турнир шоу-программ, на котором выступали фигуристки Камила Валиева, Евгения Медведева и Алина Загитова.