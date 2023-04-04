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4 апреля, 17:44

В кабмине Австрии вступились за ChatGPT

В кабмине Австрии выступили против запрета на работу нейросети ChatGPT

Чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT на территории Австрии запрещать не надо, необходимо просто регулировать его работу. Так думает австрийский статс-секретарь по делам цифровизации Флориан Турски.

"Я считаю, что запрет нововведений никогда не приводил к желаемому результату, а именно большей прозрачности и безопасности для пользователей. Искусственный интеллект открывает новую эру Интернета", — сказал чиновник.

По мнению Турски, наработки в области ИИ лишь "нуждаются в правовых и социальных рамках", уточняет австрийский телеканал PULS 24.

Стало известно, сколько бы зарабатывали люди, если бы трудились, как нейросеть

Стало известно, сколько бы зарабатывали люди, если бы трудились, как нейросеть

Тем не менее в Италии работу бота ChatGPT всё же ограничили. В ведомстве по защите персональных данных заявили об отсутствии правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью обучения алгоритмам, которые лежат в основе работы платформы.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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