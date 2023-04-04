В кабмине Австрии вступились за ChatGPT
В кабмине Австрии выступили против запрета на работу нейросети ChatGPT
Чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT на территории Австрии запрещать не надо, необходимо просто регулировать его работу. Так думает австрийский статс-секретарь по делам цифровизации Флориан Турски.
"Я считаю, что запрет нововведений никогда не приводил к желаемому результату, а именно большей прозрачности и безопасности для пользователей. Искусственный интеллект открывает новую эру Интернета", — сказал чиновник.
По мнению Турски, наработки в области ИИ лишь "нуждаются в правовых и социальных рамках", уточняет австрийский телеканал PULS 24.
Тем не менее в Италии работу бота ChatGPT всё же ограничили. В ведомстве по защите персональных данных заявили об отсутствии правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью обучения алгоритмам, которые лежат в основе работы платформы.
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