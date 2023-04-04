В кабмине Австрии вступились за ChatGPT

Чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT на территории Австрии запрещать не надо, необходимо просто регулировать его работу. Так думает австрийский статс-секретарь по делам цифровизации Флориан Турски.

"Я считаю, что запрет нововведений никогда не приводил к желаемому результату, а именно большей прозрачности и безопасности для пользователей. Искусственный интеллект открывает новую эру Интернета", — сказал чиновник.

По мнению Турски, наработки в области ИИ лишь "нуждаются в правовых и социальных рамках", уточняет австрийский телеканал PULS 24.