Посольство РФ увидело риск эскалации в новом пакете помощи Украине от США

Решение о выделении Украине нового пакета военной помощи является шагом к эскалации, США следует задуматься об опасности расширения географии вооружённого конфликта. Об этом заявили в Посольстве России в Вашингтоне.

"Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения", — говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.

Дипломаты считают, что США не интересует судьба Незалежной, целью же такой политики является её превращение в постоянную угрозу России. Там призвали Белый дом трезво оценить последствия своих действий и "осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта".

"Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации", — добавили в посольстве.