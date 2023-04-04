ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 17:47

Посольство РФ увидело риск эскалации в новом пакете помощи Украине от США

Решение о выделении Украине нового пакета военной помощи является шагом к эскалации, США следует задуматься об опасности расширения географии вооружённого конфликта. Об этом заявили в Посольстве России в Вашингтоне.

"Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения", говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.

Дипломаты считают, что США не интересует судьба Незалежной, целью же такой политики является её превращение в постоянную угрозу России. Там призвали Белый дом трезво оценить последствия своих действий и "осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта".

"Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации", добавили в посольстве.

Министр обороны Украины раскрыл, что попросил у Санта-Клауса

Министр обороны Украины раскрыл, что попросил у Санта-Клауса

Напомним, Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. В него входят различные боеприпасы, артиллерийские снаряды, а также средства борьбы с беспилотниками, радары для систем ПВО и автотехника.

Обложка ©

flickr.com / The U.S. Army

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров