Авиакомпания Emirates внесла ясность в ситуацию с оплатой билетов через СБП

Авиакомпания Emirates опровергла появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющейся возможности для россиян оплатить её билеты российскими картами через СБП (Систему быстрых платежей).

"На официальном сайте Emirates российские клиенты могут оплачивать авиабилеты только с помощью карт иностранных банков. В России клиенты могут лично посетить московский офис авиакомпании и приобрести авиабилеты, используя карты российских или иностранных банков. Система быстрых платежей (СБП) для оплаты недоступна", — рассказали там РИА "Новости".

Там добавили, что клиенты из России также могут оплачивать картами услуги перевозчика на сайтах и в офисах туристических агенств. Свою политику авиакомпания объясняет "соблюдением текущих законов во всех странах, в которых компания осуществляет свою деятельность".