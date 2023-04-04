ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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4 апреля, 18:13

Авиакомпания Emirates внесла ясность в ситуацию с оплатой билетов через СБП

Авиакомпания Emirates опровергла появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющейся возможности для россиян оплатить её билеты российскими картами через СБП (Систему быстрых платежей).

"На официальном сайте Emirates российские клиенты могут оплачивать авиабилеты только с помощью карт иностранных банков. В России клиенты могут лично посетить московский офис авиакомпании и приобрести авиабилеты, используя карты российских или иностранных банков. Система быстрых платежей (СБП) для оплаты недоступна", — рассказали там РИА "Новости".

Там добавили, что клиенты из России также могут оплачивать картами услуги перевозчика на сайтах и в офисах туристических агенств. Свою политику авиакомпания объясняет "соблюдением текущих законов во всех странах, в которых компания осуществляет свою деятельность".

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Ранее "Известия" сообщали, что ряд ближневосточных авиакомпаний разрешили россиянам оплачивать свои услуги российскими картами через СБП. В случае вышеназванной Emirates сообщалось, что нужно запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код для перевода средств.

Обложка ©

Shutterstock/Rebius

Матвей Константинов
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