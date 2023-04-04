Читатели Twitter потребовали отставки Борреля после слов о "наказании" России

Пользователи "Твиттера" набросились на главу евродипломатии Жозепа Борреля из-за его слов о том, что, пока Москва не прекратит конфликт на Украине, Европа продолжит "навязывать РФ высокую цену".

"Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на [президента Украины Владимира] Зеленского, чем на европейских рабочих", — написал один из комментаторов.

Другой юзер заявил, что Боррель "будет продолжать поддерживать Зеленского лишь до тех пор, пока того наконец-то не заменит мудрый, компетентный и не воинствующий политик". Ещё один подписчик напомнил, что "Америка втянула ЕС в этот бардак и, если начнётся ядерная война, ЕС станет первой целью, остальное — историей". А США в это время "будут смотреть и улыбаться, пока их граждане в безопасности".

"Чем ещё европейским гражданам придётся пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине?" — поинтересовался следующий комментатор.

"Хватит разжигать конфликт", — заключил другой читатель.