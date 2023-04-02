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2 апреля, 13:00

"Это его день": Медведев высмеял заявление Борреля про 1 апреля

Медведев назвал главу дипломатии ЕС Борреля большим специалистом по Дню дурака

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля относительно председательства РФ в Совете Безопасности ООН.

Европейский политик ранее попытался обидно пошутить про Россию. На своей странице в "Твиттере" он отметил, что председательство Москвы в Совбезе всемирной организации началось 1 апреля, в День смеха, который на Западе называют Днём дурака. В комментариях Боррелю дали понять, что шутка не удалась.

"Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день", — ответил Медведев.

"Недруги посрамлены": Полянский рассказал, каким будет председательство России в Совбезе ООН

"Недруги посрамлены": Полянский рассказал, каким будет председательство России в Совбезе ООН

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что председательство России в Совбезе ООН будет насыщенным и что Москва будет реализовывать все предусмотренные таким статусом права.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Иван Косицын
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