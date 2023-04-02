"Это его день": Медведев высмеял заявление Борреля про 1 апреля

Европейский политик ранее попытался обидно пошутить про Россию. На своей странице в "Твиттере" он отметил, что председательство Москвы в Совбезе всемирной организации началось 1 апреля, в День смеха, который на Западе называют Днём дурака. В комментариях Боррелю дали понять, что шутка не удалась.