"Башку снесу": Владелец тату-салона в Петербурге украл работы бывших сотрудниц и пригрозил им убийством

Владелец тату-салона Van Gogh в Санкт-Петербурге угрожал жестокой расправой бывшей работнице, которая попросила экс-начальника не выдавать её работы за свои. С тем же столкнулась и её коллега, сообщает "Mash на Мойке".

Уволившаяся сотрудница рассказала об угрозах расправы от бывшего начальства. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

Одна из девушек — Мила — ушла из студии "Ван Гог" в сентябре по личным причинам, без скандалов. Но недавно увидела, что тату-салон в рекламе опубликовал её работу, сделанную ещё до того, как девушка устроилась в студию. Мастер спросила у экс-начальника, почему он выдаёт её тату за творчество своих мастеров, и в ответ посыпались угрозы, вплоть до планов "найти и разрезать лицо на мелкие полоски".

Подобная ярость обрушилась и на другую экс-сотрудницу Дмитрия — Анну. Девушка работала в "Ван Гоге" два года, с самого открытия, а когда уходила, забрала с собой кулер и другие вещи, которые покупала сама.

"Ещё раз ты появишься в моей студии — я тебе... разобью и башку тебе снесу", — сказал Дмитрий в одном из голосовых.

Мужчина не отрицает, что угрожал в переписках, и говорит, что "вспылил". Якобы рекламой занимался другой человек и её фото взял случайно, а вещи второй сотрудницы "можно было бы и оставить". Он также без стеснения заявил, что "если человек хочет кого-то прибить, то придёт и сделает, а не напишет".