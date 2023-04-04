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4 апреля, 20:46

Лондон заблокировал трансляцию неформальной встречи СБ ООН по детям с Украины

Постпредство Британии заблокировало на сайте ООН трансляцию организованной Россией неформальной встречи Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

"Постпредство Британии при ООН заблокировало веб-трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совбеза на тему: "Дети и вооружённый конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему",написал дипломат в "Твиттере".

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Россия не получала запросов по вывезенным из боевых зон детям, заявила Львова-Белова

Полянский пообещал, что другой способ трансляции встречи помимо веб-сайта ООН будет найден. В качестве зеркального шага Россия теперь будет блокировать трансляции ООН всех подобных встреч, ссылаясь на "положение о цензуре Великобритании".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал абсолютно легитимным место России в Совбезе всемирной организации. Дипломат добавил, что по этому поводу были договорённости со всеми бывшими членами СССР, включая Украину.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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