Лондон заблокировал трансляцию неформальной встречи СБ ООН по детям с Украины

Постпредство Британии заблокировало на сайте ООН трансляцию организованной Россией неформальной встречи Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

"Постпредство Британии при ООН заблокировало веб-трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совбеза на тему: "Дети и вооружённый конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему", — написал дипломат в "Твиттере".

Полянский пообещал, что другой способ трансляции встречи помимо веб-сайта ООН будет найден. В качестве зеркального шага Россия теперь будет блокировать трансляции ООН всех подобных встреч, ссылаясь на "положение о цензуре Великобритании".