Россия не получала запросы по вывезенным из боевых зон детей, заявила Львова-Белова

Претензии Международного уголовного суда (МУС) не имеют никаких оснований, так как Россия не получала ни единого запроса в отношении детей, вывезенных из зоны боевых действий. Об этом на брифинге в Екатеринбурге заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"То, что нам вменяется МУС, не имеет никакого основания, мы не получили ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы на территорию России. Если будут такие случаи, то мы будем рассматривать их в интересах ребёнка", — сказала она.