Россия не получала запросы по вывезенным из боевых зон детей, заявила Львова-Белова
Омбудсмен Львова-Белова: Россия не получила ни одного запроса в отношении вывезенных детей
Претензии Международного уголовного суда (МУС) не имеют никаких оснований, так как Россия не получала ни единого запроса в отношении детей, вывезенных из зоны боевых действий. Об этом на брифинге в Екатеринбурге заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"То, что нам вменяется МУС, не имеет никакого основания, мы не получили ни одного запроса, что дети разлучены с родителями и насильственно депортированы на территорию России. Если будут такие случаи, то мы будем рассматривать их в интересах ребёнка", — сказала она.
Она напомнила, что 380 детей, эвакуированных из зоны боевых действий, были устроены в российские семьи. До того момента все они находились в учреждениях, так как у них отсутствовали родственники, желающие с ними воссоединиться.
Как сообщал Лайф, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. Омбудсмен с иронией отнеслась к решению инстанции, подчеркнув, что продолжит хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет её запугать. По мнению президента Сербии Александра Вучича, решение суда отрезает Западу путь к диалогу с Россией.
ТАСС / Александр Рюмин