Львова-Белова и омбудсмен ДНР выступят на встрече СБ ООН по эвакуации детей с Украины
Львова-Белова выступит на неформальной встрече СБ ООН по эвакуации детей с Украины
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова примет участие в неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из зоны боевых действий на Украине. Об этом сообщило постпредство России.
Встреча, организованная российской стороной, будет затрагивать тему "Дети и вооружённый конфликт: украинский кризис, эвакуация детей из зоны конфликта". Мероприятие ставит целью проинформировать членов СБ ООН о ситуации с несовершеннолетними и мерах по эвакуации, которые были предприняты.
Также на встрече выступит омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова.
Ранее Россия просила дать омбудсмену ДНР Морозовой выступить в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН. Однако западные страны отказали ей в этом. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что этот отказ означает, что Запад не считает жителей Донбасса за людей.