Львова-Белова и омбудсмен ДНР выступят на встрече СБ ООН по эвакуации детей с Украины

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова примет участие в неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из зоны боевых действий на Украине. Об этом сообщило постпредство России.

Встреча, организованная российской стороной, будет затрагивать тему "Дети и вооружённый конфликт: украинский кризис, эвакуация детей из зоны конфликта". Мероприятие ставит целью проинформировать членов СБ ООН о ситуации с несовершеннолетними и мерах по эвакуации, которые были предприняты.

Также на встрече выступит омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова.