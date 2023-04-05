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4 апреля, 21:39

Львова-Белова и омбудсмен ДНР выступят на встрече СБ ООН по эвакуации детей с Украины

Львова-Белова выступит на неформальной встрече СБ ООН по эвакуации детей с Украины

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова примет участие в неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из зоны боевых действий на Украине. Об этом сообщило постпредство России.

Встреча, организованная российской стороной, будет затрагивать тему "Дети и вооружённый конфликт: украинский кризис, эвакуация детей из зоны конфликта". Мероприятие ставит целью проинформировать членов СБ ООН о ситуации с несовершеннолетними и мерах по эвакуации, которые были предприняты.

Лондон заблокировал трансляцию неформальной встречи СБ ООН по детям с Украины

Лондон заблокировал трансляцию неформальной встречи СБ ООН по детям с Украины

Также на встрече выступит омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова.

Ранее Россия просила дать омбудсмену ДНР Морозовой выступить в качестве докладчика на заседании Совбеза ООН. Однако западные страны отказали ей в этом. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что этот отказ означает, что Запад не считает жителей Донбасса за людей.

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Юлия Коновалова
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