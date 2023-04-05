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Регион
Опубликовано 5 апреля 2023, 02:45
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Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет после закрытия

Дипломатическое представительство Ирака в Ливии возобновляет работу спустя девять лет после закрытия. Об этом рассказал представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. Посольство было закрыто в 2014 году из-за напряжённой обстановки в североафриканской стране.

"Ирак решил вновь открыть своё посольство в Ливии и возобновить дипломатическую работу для укрепления двусторонних отношений между странами и оказания услуг иракской общине", — приводит его слова агенство INA.

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В Ливии с полигона исчезло более двух тонн урана

Ранее стало известно, что власти США не собираются давать оценку ошибкам, совершённым в отношениях с Багдадом в прошлом, а намерены смотреть вперёд. Также в Госдепе указали, что в своих отношениях с Ираком сегодня США фокусируются на молодом поколении иракцев и рассчитывают выйти в сотрудничестве с Багдадом за рамки вопросов, касающихся безопасности.

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unsplash

Оксана Попова
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