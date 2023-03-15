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Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 22:38

В Ливии с полигона исчезло более двух тонн урана

В МАГАТЭ заявили о пропаже свыше двух тонн урана с ливийского полигона

С ливийского полигона исчезло порядка 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата. Пропажу обнаружили инспекторы МАГАТЭ, передаёт агентство Reuters, ссылаясь на заявление гендиректора организации Рафаэля Гросси. Исчезновение 10 бочек с ураном вскрылось во время проведения инспекции.

Как отметил Гросси, сегодня инспекторы МАГАТЭ "обнаружили, что отсутствует 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата, которые, согласно заявлению [властей Ливии], должны были находиться там".

По словам главы МАГАТЭ, агентство теперь проведёт "дальнейшие мероприятия", чтобы установить обстоятельства вывоза урана и его местонахождение. Руководитель организации обеспокоен потенциальными последствиями случившегося для ядерной безопасности.

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Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Иран нарастил запасы обогащённого до 60% урана. Власти страны не скрывали, что там было запущено несколько сотен новых центрифуг.

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ТАСС / Пётр Ковалев

Анатолий Симоненко
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