В Ливии с полигона исчезло более двух тонн урана
В МАГАТЭ заявили о пропаже свыше двух тонн урана с ливийского полигона
С ливийского полигона исчезло порядка 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата. Пропажу обнаружили инспекторы МАГАТЭ, передаёт агентство Reuters, ссылаясь на заявление гендиректора организации Рафаэля Гросси. Исчезновение 10 бочек с ураном вскрылось во время проведения инспекции.
Как отметил Гросси, сегодня инспекторы МАГАТЭ "обнаружили, что отсутствует 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата, которые, согласно заявлению [властей Ливии], должны были находиться там".
По словам главы МАГАТЭ, агентство теперь проведёт "дальнейшие мероприятия", чтобы установить обстоятельства вывоза урана и его местонахождение. Руководитель организации обеспокоен потенциальными последствиями случившегося для ядерной безопасности.
Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Иран нарастил запасы обогащённого до 60% урана. Власти страны не скрывали, что там было запущено несколько сотен новых центрифуг.
ТАСС / Пётр Ковалев