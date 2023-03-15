В Ливии с полигона исчезло более двух тонн урана

С ливийского полигона исчезло порядка 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата. Пропажу обнаружили инспекторы МАГАТЭ, передаёт агентство Reuters, ссылаясь на заявление гендиректора организации Рафаэля Гросси. Исчезновение 10 бочек с ураном вскрылось во время проведения инспекции.

Как отметил Гросси, сегодня инспекторы МАГАТЭ "обнаружили, что отсутствует 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата, которые, согласно заявлению [властей Ливии], должны были находиться там".