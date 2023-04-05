"Акрон" выбил "Динамо" из Кубка России и заработал повышенные премиальные
"Акрон" получит повышенные премиальные за победу над "Динамо" в Кубке России
Футболисты "Акрона" после исторической победы в Кубке России. Обложка © t.me / ФК "Акрон" Тольятти
Футболисты "Акрона" из Тольятти получат повышенные премиальные за победу над московским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал владелец клуба Павел Морозов. Раскрыть размер бонусов он отказался.
"Не хочу говорить про премиальные. Это закрытая тема. <…> Конечно, будут повышенные премиальные", — признался он.
Говоря о самом матче, Морозов подчеркнул, что игроки и тренеры продемонстрировали хорошую работу. Владелец команды признался, что очень счастлив после победы футболистов.
Напомним, московское "Динамо" уступило тольяттинскому "Акрону" в полуфинале Пути регионов Кубка России и покинуло турнир. Основное время матча в Москве закончилось без голов, а в серии пенальти точнее оказались гости — 4:1.