Фанатов ждёт пятая часть "Шрека" с Эдди Мерфи и Камерон Диас на озвучке

Киностудия DreamWorks запустила разработку пятой части мультфильма "Шрек". Об этом рассказал креативный партнёр компании Кристофер Меледанри. Планируется, что к озвучиванию персонажей вернутся Майк Майерс (Шрек), Камерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осёл).

"Переговоры только начинаются. И пока всё говорит о том, что артисты очень хотят вернуться [к своим ролям]", — пояснил Меледанри в интервью порталу Variety.