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5 апреля, 00:56

Фанатов ждёт пятая часть "Шрека" с Эдди Мерфи и Камерон Диас на озвучке

DreamWorks работает над пятой частью мультфильма "Шрек"

Киностудия DreamWorks запустила разработку пятой части мультфильма "Шрек". Об этом рассказал креативный партнёр компании Кристофер Меледанри. Планируется, что к озвучиванию персонажей вернутся Майк Майерс (Шрек), Камерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осёл).

"Переговоры только начинаются. И пока всё говорит о том, что артисты очень хотят вернуться [к своим ролям]",пояснил Меледанри в интервью порталу Variety.

Фанаты "Шрека" нашли пилотную версию мультфильма, и она пугает

Фанаты "Шрека" нашли пилотную версию мультфильма, и она пугает

Ранее Лайф писал, что гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет Лило в ремейке известного диснеевского мультфильма "Лило и Стич". Также известно, что на роль одного из персонажей взяли актёра Зака Галифианакиса.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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