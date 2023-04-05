Фанатов ждёт пятая часть "Шрека" с Эдди Мерфи и Камерон Диас на озвучке
DreamWorks работает над пятой частью мультфильма "Шрек"
Киностудия DreamWorks запустила разработку пятой части мультфильма "Шрек". Об этом рассказал креативный партнёр компании Кристофер Меледанри. Планируется, что к озвучиванию персонажей вернутся Майк Майерс (Шрек), Камерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осёл).
"Переговоры только начинаются. И пока всё говорит о том, что артисты очень хотят вернуться [к своим ролям]", — пояснил Меледанри в интервью порталу Variety.
Ранее Лайф писал, что гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет Лило в ремейке известного диснеевского мультфильма "Лило и Стич". Также известно, что на роль одного из персонажей взяли актёра Зака Галифианакиса.