Китай начал патрулирование у Тайваня из-за встречи главы острова и преемника Пелоси

Китай начал патрулирование двух районов Тайваньского пролива после сообщений о встрече спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Эта информация опубликована Китайским управлением по безопасности на море провинции Фуцзянь в WeChat.

"Сегодня стартовала специальная совместная патрульно-инспекционная операция в центральной и северной частях Тайваньского пролива", — говорится в публикации.

К сообщению приложена картинка, на которой зафиксированы зоны патрулирования, они находятся недалеко от острова Тайвань.