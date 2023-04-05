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5 апреля, 02:50

Китай начал патрулирование у Тайваня из-за встречи главы острова и преемника Пелоси

Китай патрулирует Тайваньский пролив перед встречей Маккарти и главы острова

Китай начал патрулирование двух районов Тайваньского пролива после сообщений о встрече спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Эта информация опубликована Китайским управлением по безопасности на море провинции Фуцзянь в WeChat.

"Сегодня стартовала специальная совместная патрульно-инспекционная операция в центральной и северной частях Тайваньского пролива", — говорится в публикации.

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К сообщению приложена картинка, на которой зафиксированы зоны патрулирования, они находятся недалеко от острова Тайвань.

Ранее стало известно, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь 30 марта прилетела в Нью-Йорк. Политик прибыла в США впервые за три года. О её встречах с американскими чиновниками и иных планах не сообщалось.

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Юлия Коновалова
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