Китай начал патрулирование у Тайваня из-за встречи главы острова и преемника Пелоси
Китай патрулирует Тайваньский пролив перед встречей Маккарти и главы острова
Китай начал патрулирование двух районов Тайваньского пролива после сообщений о встрече спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Эта информация опубликована Китайским управлением по безопасности на море провинции Фуцзянь в WeChat.
"Сегодня стартовала специальная совместная патрульно-инспекционная операция в центральной и северной частях Тайваньского пролива", — говорится в публикации.
К сообщению приложена картинка, на которой зафиксированы зоны патрулирования, они находятся недалеко от острова Тайвань.
Ранее стало известно, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь 30 марта прилетела в Нью-Йорк. Политик прибыла в США впервые за три года. О её встречах с американскими чиновниками и иных планах не сообщалось.