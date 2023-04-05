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5 апреля, 04:37

В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов — до 125 особей

Популяция дальневосточного леопарда в дикой природе в России увеличилась до 125 взрослых особей. Об этом рассказала начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.

"Это 125 взрослых особей, из которых 49 самцов, 65 самок — это благоприятное соотношение самок и самцов. Ещё 11 неустановленного пола. Родилось не менее 13 котят", — пояснила Сырица.

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Согласно результатам исследования, популяция этих кошачьих остаётся стабильной, а данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала. Сырица добавила, что дальнейший рост популяции связан с улучшением качества мест обитания леопарда и с возможным расселением кошек на новые территории.

Как писал ранее Лайф, самка дальневосточного леопарда устроила изящные потягушки в приморском нацпарке и попала на видео. Хоть дикая кошка недавно и стала мамой, себя она поддерживает в отличной физической форме.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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