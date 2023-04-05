Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на Запорожском фронте

Украинская группировка закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, Киев скопил резервы личного состава, боеприпасов и бронетехники.

"Они закончили подготовку к своему так называемому контрнаступу, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов", — приводит слова Рогова РИА "Новости".

Рогов добавил, что украинские войска ждут отмашки, всё может произойти в любой момент. При этом он подчеркнул, что Российская армия готова встретить противника во всеоружии. Также Рогов считает, что попытка контрнаступления может стать началом конца для режима Владимира Зеленского и украинской армии.