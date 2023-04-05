Экс-продюсер иноагента Варламова требует с него 700 тысяч за увольнение во время беременности

Бывшая сотрудница блогера-иноагента Ильи Варламова* требует через суд взыскать с него более 700 тысяч рублей за увольнение во время беременности. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступило исковое заявление.

"Иск связан со спорами, возникающими из трудовых правоотношений. Дата заседания по этому иску пока не назначена", — сказали в суде.

Сама истица — Полина Ганеева — рассказала, что работала продюсером у Варламова в 2020–2021 годах, занималась организацией съёмок для некоторых проектов. Девушка утверждает, что блогер отказался оформить её на работу надлежащим образом, однако зарплату платил. После того как она сообщила работодателю о беременности, тот сначала предложил ей "небольшую компенсацию, однако потом просто уволил" без какого-либо пособия, утверждает Ганеева. По её словам, увольнение случилось уже на позднем сроке беременности, что сказалось на её здоровье и родах.

Сейчас девушка требует признать незаконным факт увольнения, взыскать недоплаченную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребёнком. Общая сумма иска составляет 708 451 рубль, пишет ТАСС.

Напомним, что 23 марта Минюст расширил список граждан, признанных иноагентами, включив в него в том числе блогера Илью Варламова. Это решение обосновали тем, что Варламов, по данным ведомства, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников".